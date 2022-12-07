Кремль готовит россиян к новой волне мобилизации и планирует подавлять протесты, - ISW

Кремль постепенно готовит россиян к оглашению очередной волны мобилизации и создает для этого соответствующий информационный фон. Российские власти планируют подавлять протесты призывников и их родственников.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что спикер лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слухи о второй волне мобилизации, чтобы рассеять общественное недовольство. Он призвал ориентироваться на сообщения Минобороны РФ и "игнорировать провокации".

"Кремль, похоже, отходит от ограниченного информирования о войне, которое он использовал для уменьшения беспокойства российской общественности, вероятно, пытаясь настроить собственных граждан на будущие волны мобилизации", - отмечают аналитики.

О попытках создать частично панические настроения и усилить боевой дух россиян свидетельствует то, что в Белгородской и Курской областях объявили о формировании отрядов территориальной обороны. Местных жителей пугают абсурдной идеей угрозы украинского наземного наступления на приграничные районы России. Кремлевские пропагандисты тоже выдвигают схожие неправдоподобные теории.

Также новая информационная тактика власти хорошо заметна, в том числе и в Москве. Там местные чиновники даже расклеили по городу рекламу "спецоперации", которую раньше можно было наблюдать только в отдаленных городах и поселках летом 2022 года во время российских кампаний по вербовке добровольцев.

"Этих информационных условий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить российское население в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на объявления о наборе добровольцев. Кремль рискует еще больше подорвать доверие к себе, если объявит мобилизацию. Российские власти сталкиваются с серьезными проблемами, пытаясь сбалансировать потребности формирования армии и контроль над российским информационным пространством”, – считают аналитики.

В свою очередь, Путин ужесточает меры, чтобы призывники ни в коем случае не жаловались на проблемы. Он подписал закон, запрещающий митинги в правительственных зданиях, университетах, школах, больницах, портах, вокзалах, церквях и аэропортах.

По мнению аналитиков ISW, такой закон призван подавить беспорядки и протесты среди мобилизованных мужчин и их семей.

Аналитики отмечают, что Кремлю понадобилось почти три месяца, чтобы подготовить некоторые части мобилизованных. Другие плохо подготовленные и обеспеченные преждевременно были отправлены на передовую.

"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официально объявить войну Украине не устранит ограничение российского военного могущества, поскольку РФ одновременно может обучать лишь 130 000 призывников", - добавляют в ISW.

Напомним, в РФ создают единую электронную базу данных военнообязанных. Для этого оцифровываются все действующие документы военного учета и архивы военкоматов.

Отметим, ранее в СБУ сообщили, что российское командование скрывает причины гибели своих военнослужащих перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.