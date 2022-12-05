В РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних, - розвідка

В країні-агресорі РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

У відомстві зазначають, що головна мета проєкту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації.

По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд закордон), системи "Мігрант" (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів.

"Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації", - зазначають в ГУР МО.

Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж.

"Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку", - повідомляють у розвідці.

Зазначимо, раніше в СБУ повідомили, що російське командування приховує причини загибелі своїх військовослужбовців перед новою хвилею мобілізації, аби запобігти бунтам в армії.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв,Росія готується до чергової хвилі мобілізації, що, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.