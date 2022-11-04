У Приморському краю РФ готуються до масових акцій протесту проти мобілізації - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, у російському Владивостоці влада готується до можливих акцій масової непокори. Як ідеться у повідомленні ГУР, ці побоювання пов’язані з жорсткою протидією місцевого населення діям та заходам мобілізації на території Приморського краю.

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"Наразі місцева поліція та спецслужби планують заходи з протидії можливим акціям непокори та посилення поліцейського режиму в регіоні. Передбачена перевірка працездатності систем відеоспостереження установ та організацій Владивостока з наданням віддаленого доступу представникам правоохоронних органів", - вказано у ньому.

За даними розвідки, передбачається, що протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході.

"Наразі переважна частина місцевого населення не підтримує проведення так званої "спеціальної військової операції" та мобілізаційних заходів на території краю. Причинами цього є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втрати ЗС РФ в ході бойових дій", - кажуть у військовій розвідці.

Нагадаємо також, що як повідомили в Інституті вивчення війни, російська влада зараз стикається з труднощами щодо виплат військовим, які їм були обіцяні, і ці проблеми посилюють соціальну напругу в російському суспільстві.