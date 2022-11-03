У РФ закінчуються гроші на виплати мобілізованим росіянам, - ISW

Російська влада стикається з труднощами щодо виплат військовим, які їм були обіцяні, ці проблеми посилюють соціальну напругу в російському суспільстві.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там нагадують, що до та під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські чиновники обіцяли добровольцям і мобілізованим зарплати, які більш ніж удвічі перевищують середню зарплату цивільних у Росії. Але у Росії вже починаються мітинги мобілізованих, яким не виплачують раніше обіцяні гроші.

"Російські Telegram-канали повідомляють про чисельні мітинги, на яких мобілізовані протестують та вимагають обіцяних їм грошей.Подібний протест був зафіксований в Ульяновську, а також у Чувашії, де російський місцевий чиновник кричав до протестуючих мобілізованих, що влада не обіцяла їм виплату 300 000 рублів", - зазначають в ISW.

Крім того, сім'ї мобілізованих публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєєву, що вони не отримали обіцяної компенсації в 120 тисяч рублів.

"Кремль повинен буде продовжувати платити те, що він пообіцяв, щоб підтримувати контроль над суспільством і деяку схожість морального духу серед особового складу своєї армії", - зазначають в ISW.

Аналітики підкреслюють, що Кремль розпалює конфлікт у російських військових формуваннях, пропонуючи різні виплати, пільги та лікування.

Зазначимо, раніше західні аналітики повідомляли про те, що мобілізація Путіна ще більше підірве російську економіку, оскільки у Москви немає плану, ким замінити працівників, які або втекли з країни, або були мобілізовані.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський припускає, що через непідготовленість мобілізованих Росією на війну проти України країні-агресорці доведеться вже скоро проводити нову кампанію з мобілізації.