Аналітики ISW заявили, що нерівномірна мобілізація в Росії викликає соціальний розлом

Нерівномірне проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи у РФ.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Нерівномірне проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, які спонукають російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що стрілянина 15 жовтня на полігоні в Білгородській області, ймовірно, була природним наслідком політики Кремля, що продовжує використовувати бідне населення та представників нацменшин для формування збройних сил, одночасно захищаючи етнічних росіян і заможніших громадян Росії.

Крім того, ISW повідомляє, що Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці Росії.

Також наголошується, що російські війська провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня. "Це схоже, свідчить про те, що окупанти можуть зберігати територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх українських контрнаступів", - йдеться в повідомленні.

У звіті також зазначається, що чинні та колишні посадовці США підтвердили, що члени іранського Корпусу вартових ісламської революції перебувають в окупованому Росією Криму для навчання російських військових використанню придбаних ними іранських безпілотників.

Раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 14 жовтня заявив, що часткова мобілізація закінчиться "приблизно через два тижні", але майже відразу після цього в Росії розпочнеться осінній призов на строкову службу, тому потреба у мобілізаційних заходах відпаде сама собою.

Зазначимо, у Росії вже з'являються повідомлення про перші випадки загибелі в Україні нещодавно мобілізованих. А погана підготовка солдатів викликали нову критику на адресу військового командування.

Раніше в ISW повідомляли, що серед росіян зростають сумніви у здатності лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна досягти обіцяної мети "денацифікації" України, а також лунають звинувачення в бік спецслужб і МО Росії, що може підірвати режим Путіна.