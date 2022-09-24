Інститут вивчення війни описав проблеми мобілізації у РФ

Оголошена мобілізація в Росії не зможе створити резервні сили, якщо Кремль не зможе швидко розв'язати системні проблеми.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російська мобілізаційна система намагається впоратися із завданням, поставленим президентом Росії Володимиром Путіним, але швидше за все, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть такої низької якості, яка передбачалася планами Путіна, якщо Кремль не зможе швидко виправити фундаментальні і системні проблеми", - зазначають аналітики.

В ISW підкреслюють, що російські військкомати мобілізують чоловіків, які не відповідають заявленим критеріям.

"Російська військова мобілізаційна інфраструктура була підготовлена до великої війни не краще, ніж і російська армія", - зауважують аналітики.

В ISW зазначають, що розбіжності з указом про мобілізацію та заявами російських лідерів викликають гнів і недовіру до влади серед росіян.

Серед основних проблем мобілізації в ISW називають:

призов людей, які не відповідають раніше заявленим критеріям (що не служили, студентів, з хронічними захворюваннями), тобто "обмежено придатних";

"квоти", які за будь-яку ціну намагаються заповнити військкоми.

конфлікти у військкоматів у національних республіках Росії.

Раніше в ISW повідомляли, що оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.