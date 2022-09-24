Институт изучения войны описал проблемы мобилизации в РФ

Объявленная мобилизация в России не сможет создать резервные силы, если Кремль не сможет быстро решить системные проблемы.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российская мобилизационная система пытается справиться с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, но, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже такого низкого качества, которое предполагалось планами Путина, если Кремль не сможет быстро исправить фундаментальные и системные проблемы", - отмечают аналитики

В ISW подчеркивают, что российские военкоматы мобилизуют мужчин, не отвечающих заявленным критериям.

"Российская военная мобилизационная инфраструктура была подготовлена к войне не лучше, чем и российская армия", - отмечают аналитики.

В ISW подчеркивают, что разногласия с указом о мобилизации и заявлениями российских лидеров вызывают гнев и недоверие к власти среди россиян.

Среди основных проблем мобилизации в ISW называют:

призыв людей, не соответствующих ранее заявленным критериям (не служившим студентам с хроническими заболеваниями), то есть "ограниченно пригодных";

"квоты", которые любой ценой пытаются заполнить военными.

конфликты у военкоматов в государственных республиках России.

Ранее в ISW сообщали, что объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.