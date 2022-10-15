В ISW пояснили, чому Путін оголосив про закінчення "часткової мобілізації"

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 14 жовтня заявив, що часткова мобілізація закінчиться "приблизно через два тижні", але майже відразу після цього в Росії розпочнеться осінній призов на строкову службу, тому потреба у мобілізаційних заходах відпаде сама собою.

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Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

Там нагадують, що 14 жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація майже завершена". Він наголосив, що з 220 000 осіб, які були мобілізовані після його наказу від 21 вересня, 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 уже перебувають у частинах, які "виконують бойові завдання".

"Проте слід пам’ятати, що 30 вересня Путін оголосив про перенесення осіннього призову в Росії з 1 жовтня на 1 листопада. Ймовірно, це пов’язано з перевантаженістю військоматів, які просто не зможуть одночасно займатися частковою мобілізацією і призовом. Тому логічно, що Путіну потрібно призупинити або припинити часткову мобілізацію, аби звільнити бюрократичні ресурси", - зазначають аналітики.

Вони підкреслюють, що Путін наказав призвати 120 тисяч новобранців до окупаційної армії РФ, що на 7 тисяч менше, ніж восени 2021 року. Тому у Кремлі планують за рахунок мобілізованих без досвіду "затулити дірки" на фронті, поки осінні призовники не пройдуть підготовку і не зможуть поповнити війська в Україні.

Посилаючись на заяви російського диктатора, в ISW зазначають, що мобілізовані росіяни проходять 5-10 днів "первинної підготовки", 5-15 днів навчання з бойовими частинами, "потім наступний етап – вже безпосередньо у військах, які беруть участь у бойових діях".

За даними ISW, навіть 10 днів навчання, яке можуть отримати мобілізовані, швидше за все, не складаються з фактичної бойової підготовки.

Тому аналітики прогнозують подальші втрати особового складу окупаційної російської армії.

Зазначимо, у Росії вже з'являються повідомлення про перші випадки загибелі в Україні нещодавно мобілізованих. А погана підготовка солдатів викликали нову критику на адресу військового командування.

Раніше в ISW повідомляли, що серед росіян зростають сумніви у здатності лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна досягти обіцяної мети "денацифікації" України, а також лунають звинувачення в бік спецслужб і МО Росії, що може підірвати режим Путіна.