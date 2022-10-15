В ISW объяснили, почему Путин объявил об окончании "частичной мобилизации"

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 14 октября заявил, что частичная мобилизация закончится "приблизительно через две недели", но почти сразу после этого в России начнется осенний призыв на срочную службу, поэтому потребность в мобилизационных мероприятиях отпадет сама собой.

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Там напоминают, что 14 октября Путин заявил, что "частичная мобилизация почти завершена". Он подчеркнул, что из 220 000 человек, мобилизованных после его приказа от 21 сентября, 35 000 уже находятся в российских воинских частях, а 16 000 уже находятся в частях, "выполняющих боевые задания".

"Однако следует помнить, что 30 сентября Путин объявил о переносе осеннего призыва в России с 1 октября на 1 ноября. Вероятно, это связано с перегруженностью военноматов, которые просто не смогут одновременно заниматься частичной мобилизацией и призывом. Поэтому логично, что Путину нужно приостановить или прекратить частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократические ресурсы", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что Путин приказал призвать 120 тысяч новобранцев в оккупационную армию РФ, что на 7 тысяч меньше осени 2021 года. Поэтому в Кремле планируют за счет мобилизованных без опыта "закрыть дыры" на фронте, пока осенние призывники не пройдут подготовку и не смогут пополнить войска в Украине.

Ссылаясь на заявления российского диктатора, в ISW отмечают, что мобилизованные россияне проходят 5-10 дней "первичной подготовки", 5-15 дней обучения в боевых частях, "потом следующий этап – уже непосредственно в войсках, участвующих в боевых действиях".

По данным ISW, даже 10 дней обучения, которые могут получить мобилизованные, скорее всего, не состоят из фактической боевой подготовки.

Поэтому аналитики прогнозируют дальнейшие потери личного состава оккупационной русской армии.

Отметим, в России уже появляются сообщения о первых случаях гибели в Украине недавно мобилизованных. А плохая подготовка солдат вызвала новую критику в адрес военного командования.

Ранее в ISW сообщали, что среди россиян растут сомнения в способности лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины, а также раздаются обвинения в сторону спецслужб и МО России, что может подорвать режим Путина.