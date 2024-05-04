В Україні відреагували на оголошення Зеленського у розшук в РФ

Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, експрезидента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зеленського та Порошенка оголосили у розшук

"Володимир Олександрович Зеленський, 25.1.1978. Розшукується за статтею КК", - йдеться у даних МВС РФ.

Втім, відомство не розголошує статтю, за якою Зеленський нібито розшукується. У базі також зазначається місце народження розшукуваного - Кривий Ріг Дніпропетровської області України.

Терористи також оголосили у розшук п'ятого президента України Петра Порошенка. Стаття, за якою його розшукують, також невідома.

Пропагандисти також заявили, що МВС Росії оголосило в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Реакція МЗС України

У МЗС наголосили, що російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.

"Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.