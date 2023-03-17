Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що відтепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей.

За його словами, також Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

"Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна у 2014 та 2015 роках звернулася до Міжнародного кримінального суду із запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України.

Зазначимо, у Гаазі створять міжнародний центр з розслідування злочинів агресії РФ. На початку березня Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи щодо ймовірних тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні (JIT), підписали додаток до угоди про його створення.