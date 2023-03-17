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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що відтепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей. 

За його словами, також Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

"Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна у 2014 та 2015 роках звернулася до Міжнародного кримінального суду із запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. 

Зазначимо, у Гаазі створять міжнародний центр з розслідування злочинів агресії РФ. На початку березня Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи щодо ймовірних тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні (JIT), підписали додаток до угоди про його створення.

Автор:
Ніна Комащенко