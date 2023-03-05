У Гаазі створять міжнародний центр з розслідування злочинів агресії РФ

Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи щодо ймовірних тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні (JIT), підписали додаток до угоди про її створення, який передбачає початок роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії.

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Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, підписання відбулося на полях конференції United for Justice у Львові. Створення цього міжнародного центру ініціював ОГП за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду та у партнерстві з членами JIT - Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

"Ми відчуваємо підтримку та згуртованість наших міжнародних партнерів задля нашої головної цілі - притягнення до відповідальності агресора. Відкриття міжнародного центру у Гаазі - ще один юридичний крок для цього", - наголосив український генпрокурор Андрій Костін.

За словами голови Євроюсту Ладіслава Хамрана, створення центру допоможе забезпечити тісну співпрацю між партнерами. Він також запевнив, що Євроюст готовий надати технічну допомогу для початку його роботи.

Генпрокурори країн-членів JIT обговорили організаційні та операційні деталі для початку роботи центру. Зазначається, що у Гаазі працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць слідчої групи, розглядається також можливість залучення прокурорів з інших країн. У майбутньому до роботи центру можуть бути залучені експерти.

Нагадаємо, що за даними ОГП, за рік війни в України за злочини країни-агресора отримали повідомлення про підозру 915 осіб, з яких 276 - за воєнні злочини, а 639 - у вчиненні злочину агресії проти України.