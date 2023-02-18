США хочуть дати ще $28 мільйонів на розслідування воєнних злочинів РФ

США мають намір додатково виділити 28 мільйонів доларів на підтримку роботи влади України, а також міжнародних та національних іноземних органів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у військових злочинах та інших злочинах.

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Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США, який наголошує, що зараз ведеться відповідна робота з Конгресом (парламетом). При цьому вказано, що США вже виділили з цією метою через Європейську ініціативу демократичної стійкості (EDRI) 30 мільйонів доларів.

Зокрема, 10 мільйонів на даний момент виділено на діяльність Консультативної групи з злочинів (ACA) – механізму, створеного у травні минулого року США, Великобританією та Європейським союзом – для збирання та збереження доказів військових злочинів та інших злочинів, скоєних в Україні.

При цьому Держдеп працює з Конгресом над наданням додаткових 10 мільйонів доларів для підтримки діяльності ACA із залучення експертів та інших ключових партнерів у відповідній роботі Офісу генерального прокурора України. Виходячи з логіки повідомлення, ця сума входить до вищезазначених 28 мільйонів.

Крім цього, у відомстві нагадують про низку інших програм організаційної та юридичної допомоги у цих питаннях. Зокрема, що в рамках програми USAID "Правосуддя для всіх" США допомогли провести навчання співробітників Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ та ОГП щодо різних режимів міжнародного права, прецедентного права міжнародних судів і трибуналів, а також методів збору, оцінки та узагальнення доказів відповідно до правил допустимості.

Крім того, у вересні 2022 року Мін'юст США домовився з ОГП про співпрацю, координацію та усунення протиріч між розслідуваннями України та США щодо виявлення, затримання та судового переслідування осіб, які вчинили військові злочини та інші порушення закону, будь-якої пов'язаної з цим конфіскації активів, а також обміну відповідною інформацією.

Також Держдепартамент та американський Мін'юст співпрацюють з Нацполіцією України та Державною прикордонною службою щодо забезпечення навчання та наставництва, у тому числі надаючи допомогу у розслідуванні кримінальних справ, судовій експертизі та збиранні доказів.

Мін'юст США при цьому продовжує допомагати українській владі у навчанні щодо задоволення потреб жертв військових злочинів, які вижили, і сприяння їх участі в слідчих і судових процесах.

Крім того, вказано, що США використовують низку інструментів для підтримки стратегічних судових розглядів у різних юрисдикціях, зокрема у грудні Конгрес вніс поправки до закону про військові злочини, що встановлює юрисдикцію над особами, включаючи іноземців (як жертвами, так і злочинцями), які перебувають у США після вчинення таких злочинів в інших країнах. Також у Держдепі наводять заяву його керівника Ентоні Блінкена на цю тему.

"На основі ретельного аналізу закону та наявних фактів я встановив, що військовослужбовці російських військ та інші російські посадові особи вчинили злочини проти людяності в Україні. Російські військові здійснювали вбивства українських чоловіків, жінок і дітей, які можна вважати стратами; тортури цивільних осіб, які утримуються під вартою, побиттям, катуванням електричним струмом та імітацією страти, а також зґвалтування", - зазначає дипломат.

Крім того, глава Держдепу нагадав, що разом з іншими російськими офіційними особами військові забезпечили депортацію до РФ сотень тисяч мирних жителів України, зокрема дітей, насильно розлучених зі своїми сім'ями. За його словами, найбільш кричущі злочини з перерахованих варто вважати злочинами проти людяності.

"Ці дії не є випадковими чи спонтанними. Вони є частиною широкомасштабної та систематичної атаки Кремля на цивільне населення України. Наша сьогоднішня рішучість підкреслює приголомшливі масштаби людських страждань, заподіяних Москвою цивільному населенню України", - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що США глибоко віддані справі притягнення військових та інших російських офіційних осіб до відповідальності за їхні звірства проти народу України. За словами американського міністра, його країна добиватиметься справедливості для українців стільки, скільки потрібно.