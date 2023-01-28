В ЄС планують створити спецпрокуратуру для розслідування воєнних злочинів РФ

У Євросоюзі обговорюють можливість створення спеціальної прокуратури для розслідування військових злочинів Росії в Україні. Але переговори про спецтрибунал наразі стикаються із юридичними суперечками.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.

Як пише видання, ідея створення міжнародного органу, якому спочатку буде доручено допомагати Україні у збиранні доказів про насильство з боку Росії, активно просувається та отримала широку підтримку з боку країн ЄС цього тижня.

Створення спецпрокуратури дозволить досягти прогресу у цьому питанні, адже наразі ЄС та його союзники продовжують вивчати різні варіанти притягнення Росії до відповідальності за вторгнення в Україну.

Зазначається, що наразі точаться дискусії щодо створення міжнародного трибуналу, але передбачається, що новий орган складатиметься з українських та міжнародних прокурорів.

"Хоча точний мандат органу все ще вивчається, його буде створено в ЄС і він складатиметься з українських та міжнародних прокурорів", - повідомив співрозмовник видання.

Політики та юристи поки не змогли дійти згоди про механізм створення спеціального міжнародного суду для розслідування злочинів агресії РФ.

Переговори, як і раніше, стикаються із юридичними і політичними труднощами, повʼязаними зі створенням такого нового міжнародного інституту.

Наразі Єврокомісія обговорює з Європейським агентством із співробітництва органів юстиції повноваження запропонованої міжнародної структури та інші питання.

ЄС також розглядає питання про створення координаційного центру в Євроюсті, що базується в Нідерландах, щоб полегшити координацію між різними прокурорами та залученими групами та дозволити зберігати там докази, щоб їх можна було використати у майбутніх судових процесах у національних трибуналах чи можливому новому суді.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 26 січня ухвалила резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України.

Також Європейський парламент 19 січня більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.

Як заявила представниця Державного департаменту США з політичних питань Вікторія Нуланд, міжнародний трибунал, чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа.