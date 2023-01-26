ПАРЄ підтримала резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка

Парламентська асамблея Ради Європи 26 січня ухвалила резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Щойно одноголосно було підтримано резолюцію, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага. Символічно", — зазначив Гончаренко.

Як пише"Укрінформ, "за" проголосували 100 депутатів і лише один утримався від голосування.

У резолюції ПАРЄ підтверджує, що повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого на територію нашої країни є "агресією" і порушує Статут Організації Об’єднаних Націй, як і Статут Ради Європи.

А спроби анексії Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей шляхом так званих "референдумів" – це подальша ескалація агресії проти України.

Крім того, юрисдикція спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України має поширюватися на агресію, розпочату РФще у лютому 2014 року. При цьому жодні посади, включаючи президентську, не звільнятимуть причетних осіб від покарання.

Також асамблея приділила особливу увагу тому, що відповідальними за злочин агресії мають бути представники керівництва Росії та Білорусі, які у документі згадуються на одному рівні.

"Російські та білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, і які мали можливість контролювати або керувати політичними або військовими діями держави, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Без їхнього рішення про розв'язання цієї агресивної війни проти України не відбулося би звірств, що випливають з цієї війни", – підкреслює документ.

ПАРЄ, утім наголошує на потребі розслідувати також воєнні злочини, злочини проти людяності та звинувачення у геноциді, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, Європейський парламент 19 січня більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.