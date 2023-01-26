ПАСЕ поддержала резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко

Парламентская ассамблея Совета Европы 26 января приняла резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Белоруссии за совершение преступления агрессии против Украины.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством России и Беларуси. Местом проведения трибунала предлагается Гаага. Символично", — отметил Гончаренко.

Как пишет "Укринформ, "за" проголосовали 100 депутатов и только один воздержался от голосования.

В резолюции ПАСЕ подтверждает, что полномасштабное вторжение России 24 февраля на территорию нашей страны является "агрессией" и нарушает Устав Организации Объединенных Наций, как и Устав Совета Европы.

А попытки аннексии Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей путём так называемых "референдумов" – это дальнейшая эскалация агрессии против Украины.

Кроме того, юрисдикция специального международного уголовного трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины должна распространяться на агрессию, начатую РФ еще в феврале 2014 года. При этом никакие должности, включая президентскую, не будут освобождать причастных лиц от наказания.

Ассамблея также уделила особое внимание тому, что ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства России и Беларуси, которые в документе упоминаются на одном уровне.

"Русские и белорусские политические и военные лидеры, которые планировали, готовили, инициировали или осуществляли эти действия, и которые имели возможность контролировать или управлять политическими или военными действиями государства, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. Без их решения о решении этой агрессивной войны против Украины не произошло бы вытекающих из этой войны зверств", – подчеркивает документ.

ПАСЕ, однако, отмечает необходимость расследовать также военные преступления, преступления против человечности и обвинения в геноциде, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Напомним, Европейский парламент 19 января большинством голосов принял резолюцию в поддержку создания специального международного трибунала по преследованию преступления агрессии России против Украины.