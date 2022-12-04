В ООН обговорюють формат трибуналу над керівництвом РФ за агресію проти України - представниця США

У структурах ООН у Нью-Йорку циркулює проект резолюції щодо створення трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України. Про це повідомляє британське видання The Guardian, яке виходить із заяв посла з особливих доручень з глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет ван Шаак.

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Остання, виступаючи в Лондоні на заході "Юристи за справедливість у Лівії", зазначила, що США не зайняли твердої позиції щодо спецтрибуналу, проте наголосила на доцільності заочних процесів над росіянами, звинуваченими у військових злочинах, якщо їх екстрадиція неможлива.

Дипломат також сказала, що США, можливо, могли б розсекретити свої розвіддані, які допоможуть розкрити тих, хто несе найбільшу відповідальність за підготовку та ведення війни, яка, за її словами, явно порушила Статут ООН.

Як зазначає The Guardian, слова представниці Держдепу передбачають, що ключові постаті в адміністрації президента Джозефа Байдена тепер біль схильні до створення спецтрибуналу.

"Ми розглядаємо всі аспекти і, безперечно, підтримуємо деякі проміжні кроки, особливо коли йдеться про збереження доказів", - цитує її видання.

За словами ван Шаак, зараз розглядаються два варіанти. Перший — це двосторонній договір між Україною та ООН, "у певному відношенні благословений Генеральною асамблеєю і який забезпечує політичну підтримку всього міжнародного співтовариства і створює самостійний трибунал".

Другий варіант, за її словами, це національний суд, створений Україною з додаванням Європейським союзом або Радою Європи "міжнародного елемента", який, можливо, буде схвалений і голосуванням Генасамблеї ООН.

В обох випадках передбачається саме процес щодо злочину агресії з обмеженою кількістю обвинувачених, до яких увійде найвище політичне керівництво і, можливо, деякі високопоставлені воєначальники.

Як зазначає видання, хоча створення трибуналу підтримали, зокрема, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, а також Франція, Нідерланди та країни Балтії, позиція США та Великобританії з цього питання "менш ясна".

"Противники плану побоюються, що цей крок викличе дипломатичні розбіжності, знизить статус Міжнародного кримінального суду або завадить його роботі і стане стримуючим фактором для нинішнього російського керівництва у досягненні мирної угоди. Також існує побоювання, що глави держав та міністри закордонних справ можуть відповідно до міжнародного права вимагати функціонального імунітету від судового переслідування у національних судах", - йдеться у статті.

Нагадаємо, що ще на початку жовтня Верховна Рада закликала міжнародні організації та національні парламенти інших країн підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

За два тижні до того в Офісі президента представили послам 30 країн проект створення спеціального трибуналу, який повинен мати юрисдикцію розслідувати та притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України найвище політичне та військове керівництво Росії.