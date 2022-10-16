Литва, Латвія та Естонія закликають створити спеціальний трибунал проти керівництва РФ

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС створити спеціальний трибунал для покарання РФ за агресію проти України.

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Про це йдеться в спільній заяві міністрів оприлюдненій на сайті МЗС.

"Напередодні дискусій в ЄС щодо агресії Росії проти України ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо до зусиль Європейського Союзу на підтримку прагнення України забезпечити відповідальність Росії за її агресію проти України. Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують – геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії", - йдеться в заяві.

Міністри підкреслили, що нещодавні навмисні напади на цивільні будинки, школи та дитячі майданчики, а також цивільні інфраструктури по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу.

"Оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають, ЄС повинен діяти для того, щоб пошуки справедливості та відповідальності за жахливі злочини Росії в Україні були в центрі нашої політики. Ми повинні продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом, оскільки він відіграє ключову роль у зборі доказових матеріалів, встановленні та покаранні винних у скоєних військових злочинах, геноциді та злочинах проти людяності в Україні", - додають вони.

Міністри також підкреслюють, що на цьому зусилля не повинні закінчуватися. Вони запропонували створити спеціальний трибунал для покарання за агресію проти України.

"Наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України. ЄС разом із нашими партнерами має бути в центрі цих зусиль", - пишуть міністри в спільній заяві.

Також вони пояснюють, що створення спеціального трибуналу доповнило б роль МКС. У той час як МКС буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю спеціального трибуналу буде злочин агресії.

"Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції", - резюмують вони.

Нагадаємо, що Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні.