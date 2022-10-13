Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

13 жовтня Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, який доставлять якомога швидше. Про це в Twitter повідомила прем'єр-міністр країни Кая Калас.

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"Ми доставимо його швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", — зазначила очільниця уряду Естонії.

Вона додала, що в пакет воєнної допомоги, зокрема увійде амуніція та зимове спорядження. Раніше в Міноборони Естонії уточнювали, що до нього також увійдуть артилерійські та протитанкові боєприпаси.

У відомстві зазначають, що Естонія надала Україні військову допомогу на суму вже понад 255 мільйонів євро, зокрема протитанкові ракети Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, боєприпаси, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту (зокрема, каски та бронежилети), а також продовольчі пайки для військових.

Напередодні також стало відомо, що Нідерланди мають намір поставити Україні ракети для систем протиповітряної та протиракетної оборони, наданої однією із країн-союзниць.