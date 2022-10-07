Естонія поставить Україні новий пакет військової допомоги

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур представив уряду черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть артилерійські та протитанкові боєприпаси, зимове обмундирування та засоби індивідуального захисту. Про це йдеться у повідомленні естонського Міноборони.

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"За допомогою мобілізації, ядерних погроз, фіктивних референдумів на українських територіях та незаконної анексії українських територій Росія веде до ескалації війни. Відповідь Естонії може бути лише одна — продовження допомоги Україні з метою допомогти Україні виграти війну... Перемога України у війні також підвищить безпеку Естонії ", - заявив Певкур.

Водночас, за його словами, при наданні допомоги керівним принципом для Естонії є те, що її власні оборонні можливості мають бути забезпечені будь-коли.

"Тому ми насамперед дивимося на обладнання, яке найближчим часом планується замінити або яке можна легко замінити", - додав естонський міністр.

Так, протитанкове озброєння має бути замінене новими системами озброєння, перші поставки яких відбудуться у грудні, а засоби індивідуального захисту, що надходять із запасів добровольчого Союзу оборони Естонії (Кайтселійта), через 3-5 місяців будуть замінені на сучасніші варіанти.

"Окрім обладнання, все більшого значення набуває навчання. Естонія провела навчання українських артилерійських підрозділів, які сьогодні перебувають на полі бою. Розробляється програма навчання резервістів та планується програма навчання медиків", - повідомляють у Міноборони.

У відомстві зазначають, що Естонія надала Україні військову допомогу на суму вже понад 255 мільйонів євро, зокрема протитанкові ракети Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, боєприпаси, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту (зокрема, каски та бронежилети), а також продовольчі пайки для військових.

Через Європейський фонд миру Естонія отримає компенсацію у розмірі 135 мільйонів євро, що становить майже третину від першого пакета 500 мільйонів для всіх європейських країн. Естонія також передала у співпраці з Німеччиною для України два польові шпиталі та медичне обладнання на 10 мільйонів євро.

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