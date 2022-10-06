Фінляндія надішле Україні новий пакет військової допомоги

Президент Фінляндії Саулі Нійністьо 6 жовтня схвалив пропозицію уряду надати Україні черговий пакет військової допомоги. Як повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, це буде вже дев'яте постачання військової техніки з цієї країни до України.

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"Оборонна війна України продовжується. На жаль, схоже, що війна може тривати довго... Фінляндія продовжує підтримувати Україну", - прокоментував міністр Антті Кайкконен.

Однак, щоб гарантувати безпечну доставку допомоги, жодної додаткової інформації про зміст, спосіб або графік постачань допомоги відомство не даватиме.

Зазначено лише, що додаткова допомога Україні враховувала як її потреби, так і ситуацію з ресурсами, які є у Сил оборони Фінляндії.

Як зазначає Iltalehti, обсяг останнього пакету складає 11,8 мільйона євро, і з ним загальна сума військової допомоги Україні, наданої за рахунок Сил оборони, становить 104 мільйони євро.

При цьому наголошується, що військова допомога не з боку фінської армії також надходила з Фінляндії до України, тому загальна сума допомоги, як заявили виданню в Міноборони, дещо перевищує вищезгадані 104 мільйони євро.

Джерело фото: ua.depositphotos.com