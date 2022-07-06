Перша країна ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

У вівторок, 5 липня, парламент Канади ратифікував протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

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Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Зазначається, що приєднання двох скандинавських країн до Північноатлантичного альянсу одноголосно підтримали у парламенті Канади.

Як зазначив Трюдо, цей крок "наближає обох претендентів до повноправного членства". Канадський прем'єр підкреслив, що членство Фінляндії та Швеції зробить НАТО сильнішим.

"Ми закликаємо всіх членів НАТО діяти швидко, якнайшвидше завершити ратифікацію, щоб обмежити можливості для втручання з боку супротивника", - сказав канадський прем'єр.

Джастін Трюдо зазначив, що Канада як країна-засновник Альянсу "залишається прихильником політики відкритих дверей НАТО для будь-якої європейської країни, здатної виконувати свої зобов'язання, такі як захист демократії та внесок у колективну оборону Альянсу".

Нагадаємо, що президент США Джозеф Байден направив до Конгресу листи про прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО.

Зазначимо, дві країниподали заявку на вступ до альянсу у травні у відповідь на вторгнення Росії до України.

Фінляндія та Швеція були запрошені до НАТО на саміті організації в Іспанії 29 червня.