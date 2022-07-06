Первая страна ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Во вторник, 5 июля, парламент Канады ратифицировал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

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Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Отмечается, что присоединение двух скандинавских стран к Североатлантическому альянсу единогласно поддержали в парламенте Канады.

Как отметил Трюдо, этот шаг "приближает обоих претендентов к полноправному членству". Канадский премьер подчеркнул, что членство Финляндии и Швеции сделает НАТО более сильным.

"Мы призываем всех членов НАТО действовать быстро, как можно быстрее завершить ратификации, чтобы ограничить возможности для вмешательства со стороны противника", — сказал канадский премьер.

Джастин Трюдо отметил, что Канада как страна-основатель Альянса "остается сторонником политики открытых дверей НАТО для любой европейской страны, способной выполнять свои обязательства, такие как защита демократии и вклад в коллективную оборону Альянса".

Напомним, что президент США Джозеф Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

Отметим, две страны подали заявку на вступление в альянс в мае в ответ на вторжение России в Украину.

Финляндия и Швеция были приглашены в НАТО на саммите организации в Испании 29 июня.