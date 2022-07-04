В ближайшей перспективе НАТО не изменит свою позицию о вступлении Украины в Альянс, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что за последние четыре месяца Евросоюз вырвался вперед в отношениях с Украиной, а НАТО осталось на месте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью LB.ua.

"То есть я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждение, что дверь открыта, и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно в Европейский Союз и стало делать конкретные шаги по обеспечению вступления Украины в Альянс", - говорит Кулеба.

По его словам, за последние четыре месяца Евросоюз вырвался вперед в отношениях с Украиной, а НАТО осталось на месте.

"Есть НАТО как объединение стран, принимающих решение консенсусом. Так вот, в этом едином кругу было, по моему мнению, принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она воюет с НАТО, Альянс как единство будет на второстепенных ролях. Они сейчас переформатировали свой пакет помощи, там будет что-то происходить, но стратегически было принято решение, что НАТО не будет на передовых ролях в поддержке Украины", - добавил министр.

Напомним, что Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.