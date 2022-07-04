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В ближайшей перспективе НАТО не изменит свою позицию о вступлении Украины в Альянс, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что за последние четыре месяца Евросоюз вырвался вперед в отношениях с Украиной, а НАТО осталось на месте.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью LB.ua.
"То есть я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждение, что дверь открыта, и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно в Европейский Союз и стало делать конкретные шаги по обеспечению вступления Украины в Альянс", - говорит Кулеба.
По его словам, за последние четыре месяца Евросоюз вырвался вперед в отношениях с Украиной, а НАТО осталось на месте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Есть НАТО как объединение стран, принимающих решение консенсусом. Так вот, в этом едином кругу было, по моему мнению, принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она воюет с НАТО, Альянс как единство будет на второстепенных ролях. Они сейчас переформатировали свой пакет помощи, там будет что-то происходить, но стратегически было принято решение, что НАТО не будет на передовых ролях в поддержке Украины", - добавил министр.
Напомним, что Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.