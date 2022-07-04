У найближчій перспективі НАТО не змінить своєї позиції щодо вступу України до Альянсу, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що протягом останніх чотирьох місяців Євросоюз вирвався вперед у відносинах з Україною, а НАТО залишилося на місці.

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Про це глава МЗС України Дмитро Кулєба розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Тобто я очікую, що найближчим часом з боку НАТО продовжаться підтвердження, що двері відчинені, і рішення Бухарестського саміту залишається чинним. Україна також залишається на треку євроатлантичної інтеграції, але я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського Союзу і почало робити конкретні кроки щодо забезпечення вступу України до Альянсу", - каже Кулеба.

За його словами, за останні чотири місяці Євросоюз вирвався наперед у відносинах з Україною, а НАТО залишилося на місці.

"Є НАТО як об'єднання країн, що приймають рішення консенсусом. Так от, у цьому єдиному колі було, на мою думку, прийнято неформальне рішення: для того, щоб Росія не використала аргументу про те, що вона воює з НАТО, Альянс як єдність буде на другорядних ролях. Вони зараз переформатували свій пакет допомоги, там щось відбуватиметься, але стратегічно було прийнято рішення, що НАТО не буде на передових ролях у підтримці України", - додав міністр.

Нагадаємо, що Байден направив до Конгресу листи про прийом Швеції та Фінляндії до НАТО.