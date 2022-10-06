Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи

Президент Финляндии Саули Ниинистё 6 октября одобрил предложение правительства выделить Украине очередной пакет военной помощи. Как сообщает Министерство обороны Финляндии, это будет уже девятая поставка военной техники из этой страны в Украину.

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"Оборонительная война Украины продолжается. К сожалению, похоже, что война может длиться долго... Финляндия продолжает поддерживать Украину", - прокомментировал министр Антти Кайкконен.

Однако чтобы гарантировать безопасную доставку помощи, никакой дополнительной информации о содержании, способе или графике поставок помощи ведомство давать не будет.

Отмечено лишь, что дополнительная помощь Украине учитывала как ее потребности, так и ситуацию с имеющимися у Сил обороны Финляндии ресурсами.

Как отмечает Iltalehti, объем последнего пакета составляет 11,8 миллиона евро, и с ним общая сумма военной помощи Украине, предоставленная за счет Сил обороны, составляет 104 миллиона евро.

При этом отмечается, что военная помощь не со стороны финской армии также поступала из Финляндии в Украину, поэтому общая сумма помощи, как заявили изданию в Минобороны, несколько превышает вышеупомянутые 104 миллиона евро.

Источник фото: ua.depositphotos.com