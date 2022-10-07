Эстония поставит Украине новый пакет военной помощи

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур представил правительству очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование и средства индивидуальной защиты. Об этом говорится в сообщении эстонского Минобороны.

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"Посредством мобилизации, ядерных угроз, фиктивных референдумов на украинских территориях и незаконной аннексии украинских территорий Россия ведет к эскалации войны. Ответ Эстонии может быть только один — продолжение помощи Украине с целью помочь Украине выиграть войну... Победа Украины в войне также повысит безопасность Эстонии", — заявил Певкур.

В то же время, по его словам, при оказании помощи руководящим принципом для Эстонии является то, что ее собственные оборонительные возможности должны быть обеспечены в любое время.

"Поэтому мы в первую очередь смотрим на оборудование, которое в ближайшее время планируется заменить или которое можно легко заменить", — добавил эстонский министр.

Так, противотанковое вооружение должно быть заменено новыми системами вооружения, первые поставки которых состоятся в декабре, а средства индивидуальной защиты, поступающие из запасов добровольческого Союза обороны Эстонии (Кайтселийта), через 3-5 месяцев будут заменены более современными вариантами.

"Помимо оборудования, все большее значение приобретает обучение. Эстония провела обучение украинских артиллерийских подразделений, которые сегодня находятся на поле боя. Разрабатывается программа обучения резервистов и планируется программа обучения медиков", - сообщают в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму уже более 255 миллионов евро, в том числе противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, боеприпасы, транспортные средства, средства связи, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты (в частности, каски и бронежилеты), а также продовольственные пайки для военных.

Через Европейский фонд мира Эстония получит компенсацию в размере 135 миллионов евро, что составляет почти треть от первого пакета в 500 миллионов для всех европейских стран. Эстония также передала в сотрудничестве с Германией для Украины два полевых госпиталя и медицинское оборудование на 10 миллионов евро.

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