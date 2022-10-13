Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине

13 октября Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине, который будет доставлен как можно скорее. Об этом в Twitter сообщила премьер-министр страны Кайя Калас.

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"Мы доставим его быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - отметила глава правительства Эстонии.

Она добавила, что в пакет военной помощи, в частности, войдет амуниция и зимнее снаряжение. Ранее в Минобороны Эстонии уточняли, что в него также войдут артиллерийские и противотанковые боеприпасы.

В ведомстве отмечают, что Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму уже более 255 миллионов евро, в том числе противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, боеприпасы, транспортные средства, средства связи, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты (в частности, каски и бронежилеты), а также продовольственные пайки для военных.

Накануне стало известно, что Нидерланды намерены поставить Украине ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленной одной из стран-союзниц.