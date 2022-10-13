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Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине

Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине
Эстония передаст украинским военным зимнюю форму

13 октября Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине, который будет доставлен как можно скорее. Об этом в Twitter сообщила премьер-министр страны Кайя Калас.

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"Мы доставим его быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - отметила глава правительства Эстонии.

Она добавила, что в пакет военной помощи, в частности, войдет амуниция и зимнее снаряжение. Ранее в Минобороны Эстонии уточняли, что в него также войдут артиллерийские и противотанковые боеприпасы.

В ведомстве отмечают, что Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму уже более 255 миллионов евро, в том числе противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, боеприпасы, транспортные средства, средства связи, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты (в частности, каски и бронежилеты), а также продовольственные пайки для военных.

Накануне стало известно, что Нидерланды намерены поставить Украине ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленной одной из стран-союзниц.

Автор:
Вита Молодан