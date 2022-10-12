- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Запад будет наращивать обороноспособность Украины как в краткосрочной, так и в отдаленной перспективах, — Минобороны США
Страны Запада готовы и будут продолжать наращивать обороноспособность Украины как для неотложных нужд, так и на долгосрочную перспективу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время шестой встречи в формате "Рамштайн" 12 октября, сообщает "Суспільне".
"Мы достигли огромного прогресса, работая вместе. Контактная группа обязалась поддерживать самооборону Украины на долгосрочный период. И это именно то, что мы делаем. Мы будем продолжать наращивать обороноспособность Украины как для насущных нужд сегодняшнего дня, так и на отдаленную перспективу", – сказал он.
Западные партнеры привлекают инвестиции в свои промышленные базы, чтобы удовлетворить не только собственные оборонные нужды, но и Украину.
"И мы все больше стараемся поддерживать оборонные потребности Украины в следующие сложные месяцы и годы", - отметил глава Пентагона.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Остин отметил, что недавно Белый дом принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 625 млн долларов. Известно, что в него включили четыре HIMARS, боеприпасы, мины, а также противоминные устройства.
При этом уже 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS уже доставили из США в Украину. Немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T уже защищает украинское небо.