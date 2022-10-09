Германия хочет передать ВСУ теплые куртки, палатки и электрогенераторы на €11 миллионов - СМИ

Правительство Германии подготовило очередной пакет помощи Украины - на этот раз для обеспечения подготовки украинской армии к условиям зимы. Об этом сообщает местное издание Der Spiegel.

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Пакет помощи на общую 11 миллионов евро включает в себя 100 тысяч теплых курток и другой зимней одежды, 100 палаток с подогревом, сотни мобильных электрогенераторов, а также армейские сухпайки.

Издание напоминает, что еще в конце лета министр обороны Украины Алексей Резников запросил у стран НАТО зимнее снаряжение для украинских войск. В письме генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу он написал, что срочно требуется обмундирование для 200 тысяч солдат. Тогда несколько других стран НАТО сообщили в штаб-квартиру организации, что также хотят собрать зимние пакеты помощи, аналогичные немецкому.

Отметим также, что по данным немецкого же издания Die Welt, страны-члены Европейского союза после продолжительных споров договорились в ближайшее время начать обучение украинских военных. В общей сложности планируется, что к следующей зиме обучение в ЕС пройдут 15 тысяч украинских военных.

Кроме учебной миссии ЕС, планирует в ближайшие месяцы существенно расширить военную помощь Украине через Европейский фонд мира. В настоящее время Украине из этого фонда было выделено 2,6 миллиарда евро при общем размере фонда в 5,7 миллиарда евро.

Напомним также, что ранее Германия пообещала Украине расширить помощь в разминировании, в частности обучать этому делу украинских солдат.