Глава МИД Германии Бербок обещает дальнейшую помощь Украине с разминированием

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время посещения саперов в Большой Дымерке Киевской области пообещала, что Германия и в дальнейшем будет помогать Украине с разминированием. Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно сообщению, Германия уже поддерживает гражданский проект по разминированию в Большой Дымерке. Федеральное правительство этой страны выделило в общей сложности 6 млн евро на обезвреживание взрывоопасных предметов неправительственной организацией Halo.

По данным немецкого МИДа, к концу года планируется увеличение финансирования этого проекта еще на один миллион.

Также, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ранее заявила, что украинские солдаты будут обучаться разминированию в Германии.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Киев, прибыв утром в субботу, 10 сентября. Это второй ее визит в Украину после вторжения России.