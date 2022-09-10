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Глава МИД Германии Бербок обещает дальнейшую помощь Украине с разминированием
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время посещения саперов в Большой Дымерке Киевской области пообещала, что Германия и в дальнейшем будет помогать Украине с разминированием. Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung.
Согласно сообщению, Германия уже поддерживает гражданский проект по разминированию в Большой Дымерке. Федеральное правительство этой страны выделило в общей сложности 6 млн евро на обезвреживание взрывоопасных предметов неправительственной организацией Halo.
По данным немецкого МИДа, к концу года планируется увеличение финансирования этого проекта еще на один миллион.
Также, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ранее заявила, что украинские солдаты будут обучаться разминированию в Германии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Киев, прибыв утром в субботу, 10 сентября. Это второй ее визит в Украину после вторжения России.