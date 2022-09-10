В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Киев, прибыв в субботу утром. Это второй ее визит в Украину после вторжения России.

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Об этом сообщает DW.

Бербок сказала, что своим визитом она противостоит потенциальной усталости от войны в Германии.

Как заявила Бербок, ее приезд в Украину имеет целью показать, "что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется — с доставкой оружия, а также гуманитарной и финансовой поддержкой".

"Мне понятно, что Путин делает ставку на то, что мы устали сочувствовать страданиям Украины. Он верит, что может разделить нас с помощью лжи и шантажа поставками газа. И что он может исчерпать из нас энергию, чтобы защитить себя от этой жестокой" атаки на все наши ценности", – заявила Бербок.

Она подчеркнула, что расчет Путина был ошибочным, "поскольку вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок".

Бербок приехала на специальном ночном поезде в Киев из Польши в сопровождении небольшой делегации.

Она планирует встретиться, в том числе, с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, хотя ее точный график держится в секрете из соображений безопасности.

В последний раз Бербок посещала Украину в мае — визит включал поездку в Бучу, где российские солдаты совершали массовые убийства и военные преступления.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины для обсуждения вопроса военной помощи.