До Києва прибула очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснила неоголошений візит до Києва, прибувши в суботу вранці. Це її другий візит в Україну після вторгнення Росії.

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Про це повідомляє DW.

Бербок сказала, що її візит мав на меті протистояти потенційній втомі від війни в Німеччині.

Як заявила Бербок, що її приїзд в Україну має на меті показати, "що Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно — з доставкою зброї, а також гуманітарною та фінансовою підтримкою".

"Мені зрозуміло, що Путін робить ставку на те, що ми втомилися співчувати стражданням України. Він вірить, що може розділити наші суспільства за допомогою брехні та шантажувати їх постачанням енергії. І що він може вичерпати з нас енергію, щоб захистити себе від цієї жорстокої атаки на всі наші цінності", - заявила Бербок.

Вона підкреслила, що розрахунок Путіна був хибним, "бо вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний порядок".

Бербок приїхала спеціальним нічним поїздом до Києва з Польщі у супроводі невеликої делегації.

Вона планує зустрітися в тому числі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, хоча її точний графік тримається в секреті з міркувань безпеки.

Востаннє Бербок відвідувала Україну в травні — візит включав поїздку до Бучі, де російські солдати вчиняли масові вбивства та військові злочини.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прибув із неанонсованим візитом до столиці України для обговорення питання військової допомоги.