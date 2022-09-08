Блінкен прибув із неоголошеним візитом до Києва - ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із неанонсованим візитом до столиці України для обговорення питання військової допомоги, повідомляє агентство AFP.

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#BREAKING Blinken discusses military aid on surprise visit to Kyiv pic.twitter.com/6wxXKLFhTz — AFP News Agency (@AFP) September 8, 2022

Reuters з посиланням на джерела в Держдепартаменті повідомляє, що Блінкен у четвер, 8 вересня, оголосить про виділення 2 мільярдів доларів США нового зовнішнього військового фінансування Україні та 18 іншим країнам, яким "загрожує російська агресія".

"Джерело сказало, що адміністрація президента Джозефа Байдена повідомила Конгресу США про свій намір надати фінансування для довгострокових інвестицій, не уточнюючи інші країни та не уточнюючи, скільки саме отримає Україна", - йдеться в повідомленні.

В даний час офіційних подробиць щодо візиту Блінкена не повідомляється.

Нагадаємо, що цього ж дня в Німеччині на авіабазі Рамштайн пройшлв зустріч очільників Міністерств оборони країн НАТО. За її підсумками міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає ще 675 мільйонів доларів допомоги від США.

Відомо, що новий пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані санітарні машини, протитанкові системи тощо. Він додав, що США разом із союзниками збільшили кількість гаубиць для ЗСУ у 18 разів.