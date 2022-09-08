Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев - СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины для обсуждения вопроса военной помощи, сообщает агентство AFP.

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#BREAKING Blinken discusses military aid on surprise visit to Kyiv pic.twitter.com/6wxXKLFhTz — AFP News Agency (@AFP) September 8, 2022

Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщает, что Блинкен в четверг, 8 сентября, объявит о выделении 2 миллиардов долларов США нового внешнего военного финансирования Украине и 18 другим странам, которым "угрожает российская агрессия".

"Источник сказал, что администрация президента Джозефа Байдена сообщила Конгрессу США о своем намерении предоставить финансирование для долгосрочных инвестиций, не уточняя другие страны и не уточняя, сколько именно получит Украина", - говорится в сообщении.

В настоящее время официальных подробностей по поводу визита Блинкена не сообщается.

Напомним, что в этот же день в Германии на авиабазе Рамштайн прошла встреча руководителей Министерств обороны стран НАТО. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США.

Известно, что новый пакет включает в себя гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные санитарные машины, противотанковые системы и т.д. Он добавил, что США вместе с союзниками увеличили количество гаубиц для ВСУ в 18 раз.