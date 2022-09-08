США выделили Украине новый пакет военной помощи на $675 млн

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США. Об этом он сообщил 8 сентября во время выступления на 5-м заседании контактной группы по обороне Украины, которое транслировал Пентагон в Twitter.

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"Через несколько недель после последней встречи (на авиабазе Рамштайн - Delo.ua) США выделили еще 6,3 млрд долл для помощи Украине. А вчера президент одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 млн долл", - сказал Остин.

В начале встречи на авиабазе Рамштайн в Германии он сказал, что участники будут обсуждать, как их государства могут сотрудничать вместе, чтобы провести учения для Вооруженных сил Украины и совершенствовать собственные оборонно-промышленные базы для долгосрочной помощи ВСУ.

По словам Остина, новый пакет включает гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные санитарные машины, противотанковые системы. Он добавил, что США вместе с союзниками увеличили количество гаубиц для ВСУ в 18 раз.

В прошлый раз президент США Джозеф Байден объявлял о пакете военной помощи Украине (на $2,98 млрд) 24 августа. В него вошли, в частности, шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с их боеприпасами.

В Пентагоне отмечают, что в отличие от предыдущего решения, согласно которому военная помощь Украине выделялась решением президента США из уже имеющихся запасов Минобороны, сейчас речь идет о ее предоставлении в рамках Инициативы содействия безопасности Украины через соответствующие закупки в военной промышленности.