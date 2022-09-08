США поставили в Украину высокоточные артснаряды Excalibur

Пентагон поставляет в Украину свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наводкой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы по бюджету пакета помощи.

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Министерство обороны потратило 92 миллиона долларов из утвержденных Конгрессом дополнительных средств на закупку боеприпасов M 982 Excalibur, переданных Украине в качестве помощи.

"В плане пополнения запасов Excalibur в США впервые признается, что Пентагон снабжал снарядами украинские силы. Официальные лица уклонились от вопросов об Excalibur, несмотря на сообщения о том, что планировалось предоставить его, а затем он уже использовался в Украине", - говорится в сообщении.

Эти снаряды наводятся с помощью GPS, разброс попаданий при стрельбе составляет 2 м. Дальность стрельбы – до 40,5 км. Снаряды применяются при ведении огня из 155-мм гаубиц.

По информации агентства, Excalibur уже применяют в Украине. Эти снаряды указаны в подписанном в мае президентом США Джозефом Байденом законе об ассигнованиях для Украины Additional Ukraine Supplemental act на сумму свыше $40 млрд.

Напомним, в последний пакет американской военной помощи Украине почти на 3 миллиарда долларов вошли, в том числе шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами к ним.

В Пентагоне отмечают, что в отличие от предыдущего решения, согласно которому военная помощь Украине выделялась решением президента США из уже имеющихся запасов Минобороны, сейчас речь идет о ее предоставлении в рамках Инициативы содействия безопасности Украины через соответствующие закупки в военной промышленности.