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США поставили в Україну високоточні артснаряди Excalibur
Пентагон поставляє в Україну свій найточніший артилерійський снаряд Excalibur із GPS-наведенням. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на документи щодо бюджету пакету допомоги.
Міністерство оборони витратило 92 мільйони доларів із затверджених Конгресом додаткових коштів на закупівлю боєприпасів M982 Excalibur, переданих Україні в якості допомоги.
"У плані поповнення запасів Excalibur у США вперше зізнається, що Пентагон постачав снарядами українські сили. Офіційні особи ухилилися від питань про Excalibur, незважаючи на повідомлення про те, що планувалося надати його, а потім він уже використовувався в Україні", — йдеться у повідомленні.
Ці снаряди наводяться за допомогою GPS, розкид потраплянь при стрільбі становить 2 м. Дальність стрільби - до 40,5 км. Снаряди застосовуються під час ведення вогню зі 155-мм гаубиць.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацію агентства, Excalibur вже застосовують в Україні. Ці снаряди вказані у підписаному в травні президентом США Джозефом Байденом законі про асигнування для України Additional Ukraine Supplemental act на суму понад $40 млрд.
Нагадаємо, в останній пакет американської військової допомоги Україні майже на 3 мільярди доларів увійшли, зокрема, шість додаткових зенітних ракетних систем NASAMS із боєприпасами до них.
У Пентагоні наголошують, що на відміну від попереднього рішення, за яким військова допомога Україні виділялася рішенням президента США з уже наявних запасів Міноборони, зараз йдеться про її надання в рамках Ініціативи сприяння безпеці України через відповідні закупівлі у військовій промисловості.