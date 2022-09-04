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Німеччина виділить €200 мільйонів на підтримку ВПО в Україні
Німеччина виділить Україні 200 мільйонів євро на програми підтримки внутрішніх переселенців. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабінету міністрів України про зустріч прем'єра Дениса Шмигаля з міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце.
"Денис Шмигаль подякував ФРН за виділення 200 мільйонів євро Україні на програми підтримки внутрішніх переселенців, про що було оголошено вранці 4 вересня", - сказано в ньому.
Як вказують в уряді, його глава при цьому запропонував опрацювати можливість спрямування частини цих коштів на гранти ВПО для започаткування власної справи.
"Ми запустили програму грантів для малого й середнього бізнесу "єРобота". Тисячі людей в перші тижні долучилися до неї для започаткування власної справи. Ми хотіли б запропонувати можливість спрямувати ресурси, які виділяє уряд Німеччини, на підтримку малого й середнього бізнесу, зокрема через цю програму", - сказав Шмигаль.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сторони також обговорили післявоєнне відновлення України. За словами прем’єра, наразі триває перший етап - негайна відбудова критичної інфраструктури. Другий етап відбуватиметься протягом наступного року до завершення війни й деякий час після цього.
"Потім ми перейдемо до третьої фази — великого відновлення, під час якого відбуватиметься модернізація країни за стандартами Європейського союзу", - додав очільник українського уряду.
Шмигаль також підкреслив, що Німеччина відіграла вагому роль в реалізації реформи децентралізації, яка стала однією з найуспішніших в Україні.
"Більшість голів громад позитивно проявили себе на початку війни, лишилися з людьми, підтримували їх. Тому уряд і президент переконані, що реформа має продовжуватися й громади мають ставати сильнішими", — підкреслив прем’єр-міністр
Шульце зі свого боку зазначила, що під час візиту на деокуповані території України була вражена мужністю українців і тим, "скільки сил у цих громадах". За словами міністра, Німеччина бачить перспективи у відновленні України через використання потенціалу громад. Також вона наголосила, що Німеччина буде поряд з Україною стільки, скільки та цього потребуватиме.
Нагадаємо також, що раніше у неділю Шмигаль зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, обговоривши, зокрема, питання Плану відновлення України та військової допомоги.