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Кількість шкіл, які переобладнають для зимування переселенців, вирішено збільшити - МінВОТ
Влада збільшить кількість навчальних закладів, які будуть переобладнані для проживання внутрішніх переселенців під час навчального року. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.
Зазначається, що про це заявила голова відомства й віцепрем’єрміністр Ірина Верещук під час робочої наради 26 серпня, присвяченої проблемам внутрішньо переміщених осіб.
"Наразі в Україні значна кількість освітніх закладів готується до навчального року, але разом з тим збирається працювати у режимі онлайн. Їхні приміщення – утеплені й обладнані – можуть стати гарним прихистком для ВПО. Було вирішено збільшити кількість закладів, які переобладнають під місця компактного проживання внутрішніх переселенців", - йдеться у повідомленні.
Віцепрем’єрка наголосила, що першочерговою задачею влади є забезпечення належними умовами для проживання та зимування у теплі для кожної сім’ї, що евакуюється з небезпечних та окупованих регіонів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Також вирішили долучити міжнародні та національні організації до ресурсної підтримки розгортання додаткової кількості місць для розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у закладах освіти", - додають у Мінреінтеграції, не вказуючи жодних подробиць.
Нагадаємо також, що у відомстві днями поскаржилися на дії державного ПриватБанку, який блокує рахунки переселенцям Луганської та Донецької областей, вимагаючи надавати йому додаткові документи, аби цього не сталося.