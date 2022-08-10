Українці з окупованих територій та зон бойових дій отримають додаткові виплати

Мінсоцполітики разом із неурядовою організацією ACTED надасть додаткові виплати 10 тисячам українців з тимчасово окупованих територій. Гроші отримають люди з числа найбільш вразливих груп.

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Для цього ACTED та Мінсоцполітики уклали відповідний меморандум, повідомила пресслужба відомства.

Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою за три місяці. На початковому етапі гроші отримають мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Щоб отримати виплату, потрібно подати відповідну заявку через платформу "єДопомога".

Нагадаємо, раніше Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила про десятки тисяч виявлених випадків неотримання внутрішньо переміщених осіб соціальної допомоги, на отримання якої вони подавалися через сервіс держпослуг "Дія".

Після цього у Міністерстві цифрової трансформації пообіцяли опрацювати всі раніше необроблені заявки внутрішніх переселенців у додатку "Дія", а також забезпечити їм належні виплати. При цьому терміни опрацювання заявок у міністерстві не уточнили. Про це йдеться у повідомленні міністерства. Про це повідомила прес-служба Мінцифри.