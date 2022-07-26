У Мінцифри пообіцяли опрацювати всі заявки внутрішніх переселенців через "Дія" та забезпечити їм виплати

У Міністерстві цифрової трансформації пообіцяли опрацювати всі раніше необроблені заявки внутрішніх переселенців у додатку "Дія", а також забезпечити їм належні виплати. При цьому терміни опрацювання заявок у міністерстві не уточнили. Про це йдеться у повідомленні міністерства. Про це повідомила прес-служба Мінцифри.

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Мінцифра разом із Мінсоцполітики запустили комплексну послугу з реєстрації внутрішньо переміщеної особи та отримання допомоги на проживання 19 квітня 2022 року. За цей час понад 619 тисяч українців подали заявки через Дію. 441 504 українці успішно отримали довідку ВПО та грошову допомогу від держави", — сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, всі заявки, які ще не опрацювали в Міністерстві соціальної політики в майбутньому, будуть оброблені, і всі внутрішні переселенці зможуть отримати свої виплати та довідку ВПО.

"Ми разом із Мінсоцполітики працюємо над автоматичним призначенням та виплатами, щоб обробка заяв проходила без залучення працівників районних управлінь соцзахисту. Також ми переробляємо взаємодію з Мінсоцполітики, щоб усунути низку технічних проблем", - зазначають у Мінцифри.

Також у міністерстві працюють над послугою зняття з реєстрації ВПО. Можна буде однією кнопкою в "Дії" зняти себе з реєстрації або змінити адресу реєстрації ВПО. У разі переїзду на нову адресу не потрібно буде йти до районного управління соцзахисту, писати заяви від руки та копіювати документи.

"Ця ситуація ще раз наголошує, що автоматичні послуги, коли заяву обробляє комп'ютер, а не чиновник — майбутнє електронних послуг. Такі послуги, як автоматична реєстрація ФОП або еПідтримка, є прозорими та зрозумілими користувачам, а традиційніші послуги, як, наприклад, соціальні, де фінальне рішення приймає чиновник, часто незрозумілі, надмірно ускладнені та затягнуті у часі". - йдеться у повідомленні Мінцифри.

Нагадаємо, раніше Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила про десятки тисяч виявлених випадків неотримання внутрішньо переміщених осіб соціальної допомоги, на отримання якої вони подавалися через сервіс держпослуг "Дія" .

Таких скаржників налічується до 250 тисяч, при тому що всього в Україні офіційно зареєстровано 3,4 мільйона ВПО, а Міжнародна організація з міграції оцінює фактичну кількість ВПО у 6,2 мільйона.