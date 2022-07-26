В Минцифры пообещали обработать все заявки внутренних переселенцев через "Дія" и обеспечить им выплаты

В Министерстве цифровой трансформации пообещали обработать все ранее необработанные заявки внутренних переселенцев в приложении "Дія", а также обеспечить им все надлежащие выплаты. При этом сроки обработки заявок в министерстве не уточнили. Об этом говорится в сообщении министерства. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

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Минцифра вместе с Минсоцполитики запустили комплексную услугу по регистрации внутренне перемещенного лица и получению помощи на жительство 19 апреля 2022 года. За это время более 619 тысяч украинцев подали заявки через Дія. 441 504 украинцев успешно получили справку ВПЛ и денежную помощь от государства", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, все заявки которые еще не обработали в Министерстве социальной политики в будущем будут обработаны, и все внутренние переселенцы смогут получить свои выплаты и справку ВПЛ.

"Мы вместе с Минсоцполитики работаем над автоматическим назначением и выплатами, чтобы обработка заявлений проходила без привлечения работников районных управлений соцзащиты. Также мы переделываем взаимодействие с Минсоцполитики, чтобы устранить ряд технических проблем", — отмечают в Минцифры.

Также в министерстве работают над услугой снятия с регистрации ВПЛ. Можно будет одной кнопкой в ​​"Дії" снять себя с регистрации или изменить адрес регистрации ВПЛ. В случае переезда в новый адрес не нужно будет идти в районное управление соцзащиты, писать заявления от руки и копировать документы.

"Эта ситуация еще раз подчеркивает, что автоматические услуги, когда заявление обрабатывает компьютер, а не чиновник — будущее электронных услуг. Такие услуги, как автоматическая регистрация ФЛП или еПоддержка, являются прозрачными и понятными пользователям, а более традиционные услуги, как, например, социальные, где финальное решение принимает чиновник, часто непонятные, излишне усложненные и затянутые во времени". - говорится в сообщении Минцифры.

Напомним, ранее Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о десятках тысяч выявленных случаев неполучения внутренне перемещенными лицами социальной помощи, на получение которой они подавались через сервис госуслуг "Дія".

Таких жалобщиков насчитывается до 250 тысяч, при том, что всего в Украине официально зарегистрировано 3,4 миллиона ВПЛ, а Международная организация по миграции оценивает фактическое количество ВПЛ в 6,2 миллиона.