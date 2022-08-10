Украинцы с оккупированных территорий и зон боевых действий получат дополнительные выплаты

Минсоцполитики вместе с неправительственной организацией ACTED предоставит дополнительные выплаты 10 тысячам украинцев с временно оккупированных территорий. Деньги получат люди из числа наиболее уязвимых групп.

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Для этого ACTED и Минсоцполитики заключили соответствующий меморандум, сообщила пресс-служба ведомства.

Размер пособия будет составлять 2 220 грн на человека/месяц единовременной выплатой за три месяца. На начальном этапе деньги получат жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Чтобы получить выплату, нужно подать соответствующую заявку через платформу "єДопомога".

Напомним, ранее Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о десятках тысяч выявленных случаев неполучения внутри перемещенных лиц социальной помощи, на получение которой они подавались через сервис госуслуг "Дія" .

После этого в Министерстве цифровой трансформации пообещали проработать все ранее необработанные заявки внутренних переселенцев в приложении "Дія", а также обеспечить им надлежащие выплаты. При этом сроки обработки заявок в министерстве не уточнили. Об этом говорится в сообщении министерства. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.