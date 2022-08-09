Отыскать на войне. Какие существуют гарантии социальной защиты для семей пропавших, погибших и пленных украинских военных

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Убит, ранен, попал в плен? Такие вопросы для родственников военных уже стали, к сожалению, привычными реалиями. Страх потерять контакт с близкими очень силен.

Как отыскать родного человека в зоне боевых действий, если та не выходит длительное время на связь?

Чтобы узнать информацию о раненых, пленных, погибших военных, прежде всего следует обратиться к той части, где несет службу солдат.

Также следует обратиться к военному комиссару, который должен получать информацию о пропавшем без вести. Всем родственникам военных, особенно тех, которые участвуют в боевых действиях, рекомендуют четко знать номер части и батальона, где служит боец. Желательно знать, в каком населенном пункте он несет службу, и иметь контакты воинской части, где его отделение базируется.

Вообще по процедуре об исчезновении человека должен сообщить командир воинской части. Вся известная ему информация должна быть передана военкомату, к которому приписан военный.

Родственников об исчезновении должны сообщить в срок до семи дней.

После чего происходит процедура отъема образцов биологического материала у родных для проведения ДНК экспертизы, которая в дальнейшем может быть необходима для идентификации личности военного в случае смерти или сильного ранения, что уничтожило человека и не дает возможности визуального опознания. Заявление о розыске человека регистрируется в полиции за обращением работников военкомата, воинской части или родственников. Данные вносятся в реестр пропавших без вести и начинаются оперативно-розыскные мероприятия.

Те, кто пытается найти своих родных через Немецкий Красный Крест, могут заполнить онлайн-формуляр . Поиск происходит в том числе через посредников в Международном комитете Красного Креста, имеющих возможность, согласно Женевской конвенции, вести переговоры по выяснению судьбы пропавшего человека в определенном районе проведения боевых действий. Кроме того, розыском занимается Нацполия, СБУ, воинские части, Минреинтеграции, Минобороны, помогают с поисками также волонтеры. Для родственников Красным Крестом, МВД, Уполномоченным Президента по пропавшим без вести для получения информации открыты специальные бесплатные горячие линии. Дополнительная информация также содержится на официальных сайтах.

Подразделения ВСУ размещают на своих информресурсах информацию, базирующуюся на извещении Территориальных центров комплектования и социальной поддержки о смерти (гибели) военнослужащего исключительно после получения достоверной информации о смерти (гибели) и подтверждения информации об эвакуации тела погибшего.

В случае имеющейся информации о гибели военнослужащего, но при этом отсутствии тела погибшего, исчезновение военнослужащего в боевой обстановке – он учитывается как пропавший без вести (до установления места нахождения тела погибшего или места нахождения военнослужащего) и предоставляется в ТЦК и СП уведомление с формулировкой "пропал" без вести".

В случае, когда установлен факт пребывания военнослужащего в заложниках (плену) – предоставляется в ТЦК и СП уведомление с формулировкой "попал в плен".

Списки пропавшего без вести или попавшего в плен личного состава уточняются ежедневно и предоставляются в соответствующий орган, который непосредственно занимается обменом военнопленных установленным порядком.

Работает также Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.

В случае выяснения места содержания пленника, родственникам лучше всего обратиться в Международный комитет Красного Креста, который имеет больше возможностей коммуникации с военнопленными. Именно эта организация в настоящее время пытается обеспечить военнопленным права предусмотренные Женевской конвенцией. В частности, на получение почтой или любыми другими способами посылок, индивидуальных и коллективных, содержащих, в частности, пищевые продукты, одежду, медикаменты и предметы религиозного, образовательного характера и т.д. (ст. 72 ЖК III).

Вопросы обмена пленными решают центральные органы власти по договоренностям с другой стороной.

Те, кто, защищая нашу страну, получил ранение или оказался в плену, родственники потерявших на войне близкого человека имеют право на получение помощи от государства.

Какие выплаты при ранении, контузии или увечье?

Как бы нам ни хотелось, чтобы все наши военные вернулись домой здоровыми и невредимыми, но когда война, ран не избежать.

Еще 1 апреля было принято решение о выплатах по 100 тыс. гривен военным, получившим ранения на войне и находящимся на стационарном лечении или в отпуске по лечению.

Военнослужащие, получившие тяжелые травмы, контузии, увечья в результате исполнения воинской обязанности могут получить одноразовую денежную помощь от государства. К примеру, если третья группа инвалидности – около 570 тысяч гривен, вторая группа – 680 тысяч гривен. При первой группе – почти миллион гривен.

Сохраняются ли выплаты пленникам и пропавшим без вести?

Если наш защитник попал в плен, за ним сохраняются выплаты по должностному окладу, званию и т.д. - до дня освобождения из плена включительно. Получают выплаты члены его семьи.

То же касается и безвестно отсутствующих. Семьи ежемесячно получают денежное довольствие, предусмотренное решением правительства. За все время, в течение которого пропавший без вести сохраняет этот статус.

Если военнослужащий погиб

Созданы специальные группы, транспортирующие тела погибших. Но существует огромная проблема унести тело с места, где продолжаются активные боевые действия. Даже при наличии достоверной информации о гибели тела могут длительное время оставаться на месте и подвергаться трупным изменениям. Ведь поисковики не работают в районах, где есть прямая опасность для их жизни и здоровья. При первой возможности, при освобождении территорий, украинские военные сразу выезжают в места расположения тел погибших и забирают их, передавая в дальнейшем на идентификацию. У всех тел военных отбирают ДНК-образец для проведения экспертизы, проводимой за счет государства.

Военкомат сообщает родным о смерти военнослужащего, оказывает психологическую поддержку родственникам и помогает в организации захоронения.

Гибель военных является болезненным вопросом для всех нас и, прежде всего, для семей погибших. Никакие выплаты не могут заглушить боль утраты близкого человека. Но, безусловно, такая помощь от государства есть и она крайне необходима.

Для получения денежной помощи члены семьи погибшего военнослужащего должны обратиться в военный комиссариат и предоставить следующие документы:

копию паспорта;

копию регистрационного номера карты налогоплательщика;

банковские реквизиты, на которые будут перечислены денежные средства;

свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные связи заявителя и погибшего (свидетельство о браке, если обращается жена; свидетельство о рождении погибшего, если претендуют на выплату его родители; выплаты, принадлежащие детям, производятся с предоставлением свидетельства о рождении ребенка) .

Кроме этого нужно предоставить выписку из приказа об исключении погибшего из списков особого состава воинской части, выписку из личного дела о составе семьи и постановление военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи смерти или заболевания.

Право на получение денежной помощи в случае гибели военнослужащего имеют члены его семьи и иждивенцы.

Членами семьи военнослужащего являются:

жена (супруг);

дети;

родители.

Если с первыми все понятно, то вот факт, что человек был на содержании у погибшего, нужно доказать в судебном порядке.

Основные критерии для определения лиц как членов семьи по решению суда об установлении соответствующего факта являются доказательством:

проживание вместе;

ведение совместного быта;

наличия общего бюджета и, соответственно, расходов.

Члены семей, в которых на фронте погиб военнослужащий, имеют право на получение единовременного пособия в размере 15 миллионов гривен, согласно Постановлению КМУ от 28.02.2022 года №168, а также на получение пособия на захоронение и сооружение памятника. Такая выплата предусмотрена в размере пяти прожиточных минимумов по состоянию на дату гибели военного (сейчас – 13 000 гривен).