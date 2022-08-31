В уряді анонсували збільшення виплат за прихисток переселенців до 900 гривень з 1 жовтня

Віце-прем'єр-міністр - міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявляє про попередню домовленість щодо двократного збільшення з жовтня на період опалювального сезону виплат за програмою "Прихисток" людям, що приймають у себе внутрішніх переселенців. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

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"Сьогодні відбулася ще одна завершальна вже нарада щодо цього, і з 1 жовтня тим людям, які будуть надавати прихисток нашим внутрішньо переміщеним особам, за кожну особу буде виплачуватися 900 гривень на опалювальний сезон. Зараз це 450", - зазначила вона.

За словами міністерки, допомогти державному бюджету і взяти на себе частину фінансової відповідальності зголосилося Товариство Червоного Хреста. Верещук анонсувала, що 6 вересня буде підписано відповідний меморандум, і запевнила, що до 1 жовтня всі необхідні постанови урядом будуть прийняті.

28 серпня міністерка заявляла під час візиту в Миколаїв, що "люди чекають, що програма "Прихисток" працюватиме настільки, що не 450, а 900 гривень стануть обов'язковими як компенсація від держави", але не повідомляла подробиць.

Нагадаємо також, що напередодні Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно якої вже з 1 вересня запроваджується цифровізація процесів, пов’язаних з виплатою компенсації за тимчасове розміщення ВПО в рамках програми "Прихисток".