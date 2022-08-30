Кабмін вирішив діджиталізувати процес виплати грошей за прихисток переселенців

Кабінет міністрів прийняв постанову, який з 1 вересня запроваджує цифровізацію процесів, пов’язаних з виплатою компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у рамках програми "Прихисток".

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Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, прийняття заяви на отримання компенсації та внесення даних про розміщених переселенців відбуватиметься через інформаційно-аналітичну систему.

"Впровадження такої інформаційно-аналітичної системи для посадових осіб дозволить відслідковувати реалізацію програми "Прихисток" онлайн та оптимізувати всі її процеси: від прийняття заяв громадян на компенсацію за тимчасове розміщення ВПО до збору, обробки та формування звітів для виплат. Також завдяки цифровізації зменшиться паперове навантаження на органи місцевого самоврядування та військові адміністрації", — зазначив міністр Олексій Чернишов.

Також постановою передбачена можливість отримання компенсації власниками майна віком до 18 років. Зокрема, їх батьки чи опікуни можуть подавати заяви на компенсацію витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО.

У Мінрегіоні вказують, що за його домовленістю з донорами, з вересня передбачається виплата компенсації всім заявникам за рахунок фінансової допомоги від міжнародних організацій.

Задля забезпечення відповідних виплат громадянам, які у серпні розмістили ВПО з числа вразливих категорій, постановою було передбачено окремі форми збору даних (заяв, узагальнених переліків та інформації).

Нагадаємо при цьому, що 28 серпня міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що "люди чекають, що програма "Прихисток" працюватиме настільки, що не 450, а 900 гривень стануть обов'язковими як компенсація від держави". Але про збільшення виплат через поточне рішення уряду наразі не йдеться.