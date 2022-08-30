Кабмин решил диджитализировать процесс выплаты денег для приютивших переселенцев

Кабинет министров принял постановление, которым с 1 сентября вводится цифровизация процессов, связанных с выплатой компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц в рамках программы "Прихисток".

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Как сообщает Министерство развития общин и территорий, принятие заявления на получение компенсации и внесение данных о размещенных переселенцах будет проходить через информационно-аналитическую систему.

"Внедрение такой информационно-аналитической системы для должностных лиц позволит отслеживать реализацию программы "Прихисток" онлайн и оптимизировать все ее процессы: от принятия заявлений граждан на компенсацию за временное размещение ВПЛ до сбора, обработки и формирования отчетов для выплат. Также благодаря цифровизации уменьшится бумажная нагрузка на органы местного самоуправления и военные администрации", - отметил министр Алексей Чернышев.

Также постановлением предусмотрена возможность получения компенсации владельцам имущества в возрасте до 18 лет. В частности, их родители или опекуны смогут подавать заявления на компенсацию расходов, связанных с безвозмездным временным размещением ВПЛ.

В Минрегионе указывают, что по его договоренности с донорами с сентября предусматривается выплата компенсации всем заявителям за счет финансовой помощи от международных организаций.

Для обеспечения соответствующих выплат гражданам, которые в августе разместили ВПЛ из числа уязвимых категорий, постановлением были предусмотрены отдельные формы сбора данных (заявлений, обобщенных перечней и информации).

Напомним также, что 28 августа министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что "люди ждут, что программа "Прихисток" будет работать настолько, что не 450, а 900 гривен станут обязательными как компенсация от государства". Однако об увеличении выплат через текущее решения правительства речь не идет.