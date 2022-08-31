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В Кабмине анонсировали увеличение выплат для приютивших переселенцев до 900 гривен с 1 октября
Вице-премьер-министр - министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет о предварительной договоренности о двукратном увеличении с октября на период отопительного сезона выплат по программе "Прихисток" людям, принимающим у себя внутренних переселенцев. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.
"Сегодня состоялось еще одно завершающее совещание по этому поводу, и с 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище нашим внутренне перемещенным лицам, за каждое лицо будет выплачиваться 900 гривен на отопительный сезон. Сейчас это 450", - отметила она.
По словам министра, помочь государственному бюджету и взять на себя часть финансовой ответственности вызвалось Общество Красного Креста. Верещук анонсировала, что 6 сентября будет подписан соответствующий меморандум и заверила, что до 1 октября все необходимые постановления правительством будут приняты.
28 августа министр заявляла во время визита в Николаев, что "люди ждут, что программа "Прихисток" будет работать настолько, что не 450, а 900 гривен станут обязательными как компенсация от государства", но не сообщала подробностей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что накануне Кабинет министров принял постановление, согласно которому уже с 1 сентября вводится цифровизация процессов, связанных с выплатой компенсации за временное размещение ВПЛ в рамках программы "Прихисток".