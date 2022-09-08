Зеленський зустрівся з Блінкеном та нагородив його орденом: які теми обговорювалися

Президент Володимир Зеленський провів 8 вересня в Києві зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, обговоривши з ним, зокрема, нарощування оборонної підтримки України та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

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Як повідомляє пресслужба глави держави, той наголосив, що візит Блінкена є важливою демонстрацією лідерських позицій США та знаком солідарності з Україною під час повномасштабного вторгнення Росії.

Президент відзначив відчутну підтримку з боку США суверенітету України та підкреслив, що допомога, яку вона отримує, прискорить досягнення головної мети – відновлення територіальної цілісності держави.

Зеленський високо оцінив оголошене 24 серпня президентом США Джозефом Байденом рішення надати Україні 6 мільярдів доларів: пакет безпекової допомоги на 3 мільярда доларів та 3 мільярда фінансової підтримки через Світовий банк.

Глава держави також подякував за схвалений у четвер на зустрічі міжнародної групи з надання військової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" новий пакет допомоги обсягом 675 мільйонів доларів.

"Ми вдячні за цей сигнал, вдячні за вашу велику підтримку, яку ми відчуваємо щодня. Дозвольте у вашій присутності подякувати за це адміністрації президента Байдена, йому особисто, Конгресу США", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що американська зброя "позитивно впливає" на ситуацію на фронтах, а особливо Збройні сили України "поважають" реактивні системи залпового вогню HIMARS. Від імені українських військових глава держави подякував США за цю зброю.

Зазначається, що Зеленський та Блінкен детально обговорили перспективи нарощування оборонної підтримки України з боку США. Було відзначено важливість офіційного запуску програми ленд-лізу.

Говорячи про повоєнний устрій світу, президент наголосив на важливості вироблення ефективних гарантій безпеки для України. За його словами, стабільність у Європі неможлива без таких гарантій. Він також відзначив високий рівень довіри між лідерами України та США й ефективну роботу наявних двосторонніх переговорних форматів.

"Дуже важливо, що США з нами. Для нас це гарантія того, що ми зможемо повернути наші землі", – наголосив глава держави.

Сторони також предметно обговорили ситуацію на ЗАЕС. Зеленський констатував конструктивну позицію США та особисто Блінкена щодо питання демілітаризації станції та відзначив важливість використання всіх наявних механізмів для того, щоб забезпечити реалізацію цієї мети.

Президент високо оцінив економічну та фінансову допомогу, яку США надають Україні, висловивши сподівання, що США відіграватимуть провідну роль у реалізації Плані швидкого відновлення. За його словами, це необхідно для підготовки України до зими, відбудови зруйнованих російською армією житлових будинків, шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури.

Крім цього, було висловлено сподівання на продовження ефективної взаємодії сторін в межах Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Під час зустрічі наголошувалося і на важливості посилення міжнародного тиску на Росію, яка має бути покарана за злочини, скоєні в Україні. Було відзначено, що Росія вже відчуває економічні наслідки своєї агресії, і її ціна лише зростатиме.

Як йдеться у повідомленні, необхідно, щоб на кожному громадянині держави-агресора позначився влив дій його країни, і для цього слід максимально обмежити оформлення віз росіянам до країн демократичного світу, зокрема до США. Також Зеленський висловив переконання, що Росії має бути наданий "почесний" статус держави-спонсора тероризму.

"Усі ми бачили інформацію про передане нам агресором тіло британського волонтера Пола Урі. І жахливі кадри, що свідчать про катування. Це черговий доказ того, що ми маємо справу з державою-терористом", – заявив президент.

Окрім цього, сторони позитивно відзначили відновлення експорту українського збіжжя, що дає змогу запобігти свідомо спровокованій Росією глобальній продовольчій кризі.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо подальших контактів на високому та найвищому рівнях. Окремо було обговорено поступ реформ у нашій країні та важливість їх продовження", - сказано в повідомленні.

Під час зустрічі президент також вручив Блінкену орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.